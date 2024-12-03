拜登臨下台第三度對華出狠手 嚴控芯片技術

美國就芯片技術和製造設備對華實施迄今最嚴格限制 資料相

中評社華盛頓12月2日電（記者 余東暉）距離下台還有50天，拜登政府對華技術控制仍在下狠手--2日宣布新規定，進一步收緊芯片技術及其製造設備的對華出口控制，將140家與芯片和人工智能有關的中國公司列入“黑名單”。



這是拜登政府近三年來第三次收緊芯片技術的對華出口，也是即將下台的拜登政府阻止中國獲得先進芯片技術的最後一波攻勢。其商務部長雷蒙多宣稱這是“美國實施的最嚴厲的控制措施，目的是削弱中國製造用於軍事現代化的最先進芯片的能力”。



此舉也有與即將上台的特朗普第二任政府比試誰對中國更強硬的意味。各界廣泛預期，特朗普第二任政府將對華實施更嚴厲的“脫鈎斷鏈”措施，包括施加高關稅，嚴控技術出口，切斷對華投資等。



將從12月31日起生效的最新一攬子措施包括：對芯片工具和製造設備設立新的限制，新增24種芯片製造工具和3種軟件工具的全球限制；限制向中國出口高帶寬存儲芯片；將中國的24家半導體公司、3家投資芯片的公司和100多家芯片製造工具製造商列入實體清單，沒有特別許可證，將不能向這些公司出口與芯片有關的技術；對中國最大的合同芯片製造商中芯國際施加額外限制；對新加坡和馬來西亞等國製造的芯片製造設備實施新的出口限制；擴大美國在海外核查帶有美國芯片之物品的權限等。