投資十億歐　賽諾菲將在京建胰島素生產基地

中評社北京12月3日電／據新華社報導，記者從北京經濟技術開發區瞭解到，2日，北京市經濟和信息化局、北京經濟技術開發區管委會與國際知名藥企賽諾菲正式簽署合作備忘錄，賽諾菲將投資約10億歐元，在北京亦莊新建胰島素生產基地。這將是賽諾菲在華第四個生產供應基地，並創造該公司在華最大單筆投資紀錄。



此次新設立的胰島素生產基地將主要生產胰島素生物制劑活性物質，為賽諾菲北京工廠現有胰島素制劑產品供給生物原料。賽諾菲首席執行官韓保羅表示，通過採用高標準的自動化生產方式、一流的數字化綜合管理和可持續的環保標準，新的生產基地將進一步幫助公司增強供應鏈韌性，更高效地滿足不斷增長的糖尿病患者需求。



賽諾菲董事會主席弗雷德里克·烏代阿表示，賽諾菲堅定看好中國市場長期發展，中國秉持的對外開放和鼓勵創新的政策，以及為外資企業營造的良好營商環境，為賽諾菲深度參與中國經濟發展、助力醫藥產業高質量發展注入了強大信心。



北京經開區有關負責人表示，將持續優化營商環境，營造開放包容的產業生態，支持跨國藥企選擇北京、投資亦莊，共繪醫藥健康產業發展新藍圖。



賽諾菲是一家總部位於法國的跨國制藥企業，目前在國內擁有多家生產基地和研發基地。其中，位於北京經開區的賽諾菲北京生產基地歷經近30年發展，已成為賽諾菲在亞太地區最大的胰島素注射劑生產基地，產品覆蓋糖尿病、心血管、內科及腫瘤等多個領域。