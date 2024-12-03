狹義貨幣M1統計口徑“納新”有何考量？

中評社北京12月3日電／據新華社報導，中國人民銀行2日發布公告稱，決定自統計2025年1月份數據起，啟用新修訂的狹義貨幣（M1）統計口徑。此次M1“納新”，有兩項流動性強的金融工具被納入新統計口徑。這是出於何種考慮？又將帶來哪些影響？



貨幣供應量是某一時點承擔流通和支付手段的金融工具的總和，是金融統計和分析的重要指標。我國向社會公布的貨幣供應量統計表，按照流通中便利程度的不同，將貨幣供應量分為流通中貨幣（M0）、狹義貨幣（M1）、廣義貨幣（M2）。



在修訂前，M1包括M0、單位活期存款；M2包括M1、單位定期和其他存款、個人存款、非存款類金融機構存款、非存款機構部門持有的貨幣市場基金份額。中國人民銀行有關負責人介紹，此次修訂後，M1將包括M0、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。



也就是說，中國人民銀行將把個人活期存款和非銀行支付機構客戶備付金，這兩項流動性強的金融工具納入M1統計。



為什麼要調整M1的統計口徑呢？



其實，貨幣供應量統計口徑並非一成不變，主要根據金融工具的流動性、與經濟的匹配度動態調整。中國人民銀行一直非常重視對貨幣供應量口徑的調整，M2的統計口徑就經過逐步拓展，先後納入了非存款類金融機構存款、貨幣市場基金份額等。



中國人民銀行有關負責人表示，近年來，我國金融市場和金融創新迅速發展，金融工具的流動性發生了重大變化，符合貨幣供應量特別是M1統計定義的金融產品範疇發生了演變，需要考慮對貨幣供應量的統計口徑進行動態完善。



在現行M1的基礎上，為啥要進一步納入個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金？