湖南永州以案促治　護航產業園區高質量發展

湖南省永州市紀委監委推動在全市產業園區開展“鏡鑒”以案促改專項活動，從嚴查處各類損害營商環境違紀違法問題，推動全市營商環境持續優化。圖為近日，該市紀檢監察幹部在寧遠高新區企業走訪瞭解相關情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京12月3日電／據中國紀檢監察報報導，走進位於湖南省永州市的寧遠高新技術產業開發區福源工業園，正負極材料、電解液、電池隔膜、電池生產設備、電池組裝等上下游全產業鏈公司依次排布，車間生產井然有序。“我們公司去年11月29日正式簽約，今年6月投產。目前主要的生產設備都實現了自動化，良品率已達到80%，大大提高了生產效率。”湖南威廣駿電子科技有限公司相關負責人歐喜平告訴記者。



作為經濟活動的主戰場，產業園區是權力集中、資金密集、資源富集的重點領域。去年以來，在湖南省紀委監委指導下，永州市紀委監委嚴肅查辦了原寧遠工業園（現寧遠高新技術產業開發區）系列腐敗案，並在深刻剖析案件的基礎上，推動在全市產業園區開展“鏡鑒”以案促改專項活動，以持續優化園區發展環境，助力經濟社會高質量發展。



省市縣三級紀委監委聯動，快查快辦原寧遠工業園系列案相關問題線索，深挖細查“案中案”



寧遠高新技術產業開發區前身為寧遠工業園，2019年轉型升級為省級高新技術產業開發區（簡稱寧遠高新區），目前已形成“一區三園”空間布局，即十裡鋪工業園、五裡橋工業園、福源工業園。



如果在兩年前來到這些園區，可以看到很多空置的廠房。令人奇怪的是，這些空廠房都已被租出，卻未曾使用。園區內的企業為什麼花錢租廠房卻棄之不用？錯位的政績觀是怪象背後的首要原因。



2016年底，53歲的蔣崇慶上任原寧遠工業園黨工委書記，自感仕途已到“天花板”，便產生了從園區招商引資中撈取錢財的想法。一番精心“謀劃”後，蔣崇慶向寧遠縣人民政府原分管工業園的副縣長鄧傳文提出，把工業園區招商引資工作的主導權由縣商務和糧食局調整到工業園區，並採用中介招商的園區發展“新模式”。



所謂中介招商，是指工業園委托中介機構進行招商引資活動。2017年9月至2020年4月，原寧遠工業園與深圳無界產業園運營管理有限公司“高效”合作，簽約8批次36家企業，但入駐的衹有13家，其中1家當時就已債務纏身、3家涉嫌違法犯罪，目前已有9家停產倒閉。無界公司按照每平方米廠房面積150元的價格向工業園區收取招商服務費，作為“回報”，其中的50元被用作鄧傳文、蔣崇慶等人的“好處費”。

