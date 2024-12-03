中評社北京12月3日電／據人民日報報導，日前，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳，對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報：違規使用資金，花費1300多萬元在城市廣場建設多處景觀小品；斥資超12億元建對外交流中心，搞過度裝修；侵占耕地挖湖造景，整改存在形式主義，問題反復發生……



在黨中央三令五申要習慣過緊日子和厲行節約反對浪費情況下，仍有個別地方紀律規矩意識不強，搞“面子工程”，造成嚴重不良影響。從通報案例看，“面子工程”與黨的事業不相符，與群眾利益背道而馳，既勞民傷財，造成公共資源浪費，又助長弄虛作假、投機取巧的浮誇作風。從更深層次看，“面子工程”損害的是黨群關係，忘卻的是宗旨意識，影響的是黨和政府形象。各地必須引以為戒、從嚴查處，向“面子工程”堅決說不。



向“面子工程”堅決說不，要樹立為民造福的政績觀。剖析“面子工程”問題，一個共性成因是有的領導幹部政績觀錯位、責任心缺失。他們在短期效益、個人私利等因素驅使下，好大喜功、盲目攀比，不怕群眾不滿意，就怕領導不注意。“內無妄思，外無妄動。”要進一步加強理論武裝，引導各級領導幹部學深悟透習近平總書記關於樹立和踐行正確政績觀的重要論述，深刻把握“政績為誰而樹、樹什麼樣的政績、靠什麼樹政績”重大問題，立足本職，腳踏實地，不好高騖遠、不脫離實際，多“做事”少“作秀”，特別是持續築牢過緊日子的思想，把真金白銀用在緊要處，多做讓老百姓看得見、摸得著、得實惠的實事。



向“面子工程”堅決說不，要練就科學決策的硬功夫。工程到底要不要上？具體怎麼上？這都要本著實事求是的原則，深入調查研究。各級領導幹部應走好新時代黨的群眾路線，甘當人民群眾的小學生，多與社區居民聊一聊、到農民炕頭上坐一坐，問需於民、問計於民，同時自覺接受群眾監督，如此才能在擴大社會共識中尋找最大公約數，確保工程決策得民心、順民意，真正把工作做到群眾心坎上。