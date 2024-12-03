《聯合國防治荒漠化公約》第十六次大會開幕

12月2日，與會者在沙特阿拉伯首都利雅得出席《聯合國防治荒漠化公約》第十六次締約方大會開幕式。（來源：新華網） 中評社北京12月3日電／據新華網報導，《聯合國防治荒漠化公約》（以下簡稱《公約》）第十六次締約方大會（COP16）2日在沙特阿拉伯首都利雅得開幕。大會以“我們的土地，我們的未來”為主題，將重點討論加快土地修復和提高抗旱能力，預計持續至13日。



《公約》秘書處執行秘書易蔔拉欣·蒂奧在開幕式致辭時說，地球因土地退化而“生病”，已有近40%的土地受到影響，“每一秒鐘，我們都因土地退化而喪失相當於4個足球場的土地”。通過合作，人們能夠扭轉土地退化的趨勢，建設一個更具抗旱能力的世界。蒂奧表示，COP16的核心議題是土地韌性與緩解乾旱，將制定重要的抗旱決策，預計會成為抗旱議題的里程碑會議。



沙特環境、水利和農業大臣阿卜杜勒－拉赫曼·法德利說，全球每年超過30億人口受土地退化影響，這將加劇許多社區的移民、穩定和安全問題，“現在到了各國採取集體行動和合作的時間了”。



據《公約》秘書處介紹， 本屆締約方大會採取“談判路徑”和“行動議程”並重的方式，兩者相互關聯，以期推動正式談判取得成果並促進相關決策的實施。“談判路徑”重點關注締約方大會的重要決定和政治宣言，這些決定和宣言對於促進土地修復和提升抗旱能力至關重要。“行動議程”則關注締約方關於土地、韌性和人類福祉的自願承諾和行動。