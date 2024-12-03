“留學中國”教育展在捷克舉辦

12月2日，在捷克布拉格舉辦的“留學中國”教育展上，工作人員向參觀者介紹情況。（來源：新華網） 中評社北京12月3日電／據新華網報導，“留學中國”教育展2日在捷克首都布拉格舉辦，來自北京師範大學、對外經濟貿易大學、中央美術學院、湖南大學、東北大學和甘肅中醫藥大學等13所中國高校參展，介紹相關留學政策和項目。



中國駐捷克大使馮飈在活動開幕式上致辭說，教育是民心相通的橋梁，是兩國關係的重要紐帶。長期以來，教育交流合作始終是中捷合作的重要組成部分。此次展會為捷克各界近距離瞭解中國高等教育提供了難得機會。希望捷克學生在這裡能夠瞭解到中國高等教育的優質資源和豐富機會，感受到中國高校的熱情與包容，同時也期盼更多捷克高校和學術機構能夠與中國高校攜手，為兩國教育合作注入更多活力和創新元素。



馮飈說，今年是中捷建交75周年，衷心希望此次展會能成為兩國高校之間增進交流、深化合作的新平台，為捷克學生赴華留學開辟更多渠道、提供更多選擇。相信通過這次教育展，中捷雙方能夠共同探索新的合作機遇，為兩國教育發展注入新動能。



中國教育部留學服務中心副主任夏建輝說，這是“留學中國”教育展首次在捷克舉辦，期待通過活動推動中捷學子間的流動，既向捷克學生展示中國優質教育資源，歡迎他們赴華學習，同時也更多地瞭解捷克教育和高校，鼓勵中國學生到捷克留學。