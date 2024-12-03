特朗普兩位親家相繼獲“官職”

布洛斯（左）今年11月與特朗普一同參加活動。（來源：大公網） 中評社北京12月3日電／據新華網報導，美國候任總統特朗普1日任命黎巴嫩裔美國人馬薩德.布洛斯擔任阿拉伯和中東事務高級顧問。布洛斯是特朗普小女兒蒂芙尼丈夫的父親。這是特朗普第二次安排親家擔任要職。前一天，他提名大女婿庫什納的父親查爾斯.庫什納擔任美國駐法大使。



特朗普1日發表聲明說，布洛斯“是一位才華橫溢的律師、是商界備受尊敬的領袖，也是中東和平的堅定支持者”。據美媒報導，今年美國大選期間，布洛斯充分利用選民對拜登政府在加沙和黎巴嫩衝突中偏袒以色列的不滿情緒，幫助特朗普在密歇根州爭取阿拉伯裔選民支持。另外，布洛斯的父親及祖父都是黎巴嫩政界人物，在當地頗具影響力。消息人士稱，布洛斯與黎巴嫩政界不同陣營的代表都有接觸。



特朗普對查爾斯的提名引發更大爭議。查爾斯曾因逃稅、欺詐、報復證人等罪名被判囚兩年，2020年獲特朗普赦免。法國前駐美大使阿羅質疑查爾斯對法國一無所知，且不會說法語。他批評說，特朗普的提名表現了其對人類的習俗和法律“近乎完全的蔑視”。一名法國銀行家在被問及對查爾斯的看法時，回復了一個翻白眼的表情。英國智庫國際戰略研究所歐洲事務高級顧問埃斯堡甚至懷疑，法國會拒絕批准這個“可悲的人物”擔任大使。