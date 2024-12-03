特朗普警告哈馬斯在他上任前釋放所有人質

中評社香港12月3日電／美國當選總統特朗普將於下月20日就職，他昨日警告正與以色列開戰的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，必須在他就職成為美國總統前釋放所有人質，警告哈馬斯若不遵從，將要“承受極慘代價”（ALL HELL TO PAY）。



據紐約郵報導，特朗普此前也曾要求以色列尋求結束加沙戰爭的方法，而他這次對哈馬斯發出的訊息，則是迄今為止最嚴厲的警告，因為特朗普表明，如果他的要求得不到回應，美國將直接捲入戰爭。



“每個人都在談論，人質在中東遭到如此暴力、不人道、違背全世界意願的扣押——但大家只是空談，沒有任何行動！”特朗普在旗下社交媒體Truth Social上撰文稱。他續說：“如果人質在2025年1月20日（我自豪地就任美國總統的日期）之前沒有獲釋，中東將付出慘重的代價。⋯⋯那些負有責任的人將受到美國史無前例的重擊，現在就釋放人質！”



星島網援引報導，在特朗普發出警告的幾個小時前，以色列國防軍確認21歲的紐約居民諾伊特拉（Omer Neutra）在2023年10月7日對以色列的恐怖襲擊中被哈馬斯殺害。諾伊特拉是來自長島普萊恩維尤的以色列裔美國公民，之前一直傳他還活著，直至昨日以色列國防軍確認，他是35名被殺人質之一。



目前據信還有62名人質被扣押在加沙，包括3名以色列裔美國公民。



