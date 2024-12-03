“一帶一路”青年發展高峰論壇在香港舉辦

第三屆“一帶一路”青年發展高峰論壇昨日在港舉行。（來源：大公網） 中評社北京12月3日電／據大公網報導，第三屆“一帶一路”青年發展高峰論壇昨日在香港舉行。論壇以“高質量共建‘一帶一路’推動全球共同發展和世界現代化”為主題，並發起成立“一帶一路”青聯網。



現場有300多位不同國家青年商會代表和國際學生，共同瞭解香港支持青年發展以及參與“一帶一路”建設的情況，並探討青年如何在“一帶一路”倡議中把握機遇，在綠色、數字化、科創等新興領域加強合作，推動全球化發展和現代化的進程。



特區政府政務司司長陳國基在開幕式上致辭表示，隨著“一帶一路”倡議進入下一個金色十年，香港會繼續擔當好“一帶一路”功能平台的角色，致力通過香港的優勢，做好開放型經濟體制的推動者、新質生產力和新興領域合作的開拓者，以及與“一帶一路”國家民心相通的促進者，為“一帶一路”青年帶來更大發展機遇。



劉光源：抓住高質量共建“一帶一路”時代機遇



中央政府駐港聯絡辦副主任劉光源致辭表示，共建“一帶一路”，是習近平主席基於對人類前途命運的深邃思考，推動中國和世界合作共贏、共同發展的重大決策。香港作為共建“一帶一路”的重要節點，聯通祖國內地與“一帶一路”沿線國家，在經貿交流合作、專業支援服務和人文交流方面具有獨特地位和優勢。他希望廣大青年緊緊抓住高質量共建“一帶一路”的時代機遇，腳踏實地，施展才華，廣泛開展人文交流合作，為深化政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通及民心相通貢獻青春力量。