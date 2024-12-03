浙江天台：用現代創意續寫城市歷史文化

“文旅劇本＋”沉浸式文旅演藝《和合尋緣》亮相浙江天台赭溪老街。（蔡欣欣攝） 中評社北京12月3日電／據人民網報導，日前，在廣州舉辦的2024年中國文化館年會上，浙江省天台縣文化館被文化和旅遊部全國公共文化發展中心授予“沉浸城市故事會”先行建設推廣單位。



天台縣文化館是2023年首批入選的“沉浸城市故事會”國家級試點。“沉浸城市故事會”是沉浸式城市空間建設和沉浸式公共文化服務建設相結合的新模式，是文化館行業創新打造服務產品的新業態和推動公共文化服務高質量發展的新嘗試。天台縣創新打造“和合沉浸式文化空間”，提質文旅融合新風尚，瞄准青年群體新銳力量，不斷迭代創新劇本內容、豐富劇情設置、增強演繹效果、拓展巡演規模，在全縣範圍內開展40餘場形式多樣的沉浸式文游體驗活動，用現代創意續寫城市歷史文化的傳承迭代、聚勢賦能。



天台縣在“演藝賦美，打造水上夜游空間”，邀請央視製作團隊、耀有光科技集團深度合作，融合游船、音效、舞美，運用VR、水幕、投影等手段，打造“心歸天台”始豐湖大型沉浸式夜游演藝項目；



在“數字賦能，打造詩路虛擬空間”，融合古今，運用大數據思維與多媒體科技，建成投用3000平方米的天台山詩路文化數字館。8月2日正式開業以來，日均接待遊客上千人；