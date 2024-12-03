促文旅融合發展　微短劇以影像描繪詩與遠方

《又見鸞鳥起舞時》海報。（圖源：人民網） 中評社北京12月3日電／據人民日報海外版報導，近日，河南省鄭州市政府發布《關於鄭州市加快推進網絡微短劇產業高質量發展扶持政策的意見》，從劇本孵化、精品創作、人才培養等方面提出一攬子計劃，確立將鄭州打造成具有影響力的中國“微短劇創作之都”的戰略目標。



之前，北京、江蘇、浙江、廣東、陝西、安徽等地也紛紛布局微短劇產業，逐漸形成規模化、集群化的產業布局。



其中，文旅微短劇成為搶眼的創作類型。



2024年初，國家廣播電視總局發布《關於開展“跟著微短劇去旅行”創作計劃的通知》，要求各地推動一批實體取景地跟隨微短劇的熱播“出圈”，塑造一批古今輝映、聯通中外的文化標識和符號，通過微短劇實現全球傳播，形成可復制可推廣的“微短劇＋文旅”融合消費新模式。國家廣播電視總局還陸續發布4批“跟著微短劇去旅行”創作計劃推薦劇目，其中許多作品為文旅微短劇的良性發展提供了創作樣本。



“輕騎兵”跑出加速度



微短劇與長視頻相比，具有投資小、周期短、門檻低、上線快的優勢。微短劇與文旅行業相互賦能、協同發展，可以拓展產業賽道、拓寬產業邊界，進一步挖掘新質生產力和新的經濟增長點。微短劇是名副其實的“文旅輕騎兵”，能以較低的成本實現高效的推廣效果，提升目的地的吸引力，滿足觀眾需求。



微短劇對於文旅行業的宣傳推介效果立竿見影，尤其有利於季節性、周期性要求較高的旅遊目的地，如東北銀裝素裹的冰雪奇觀、新疆獨庫公路的壯麗風光、杭州錢塘江壯觀的潮湧等，如果能夠提前布局，適時推出“帶貨”能力較強的微短劇與旅遊目的地形成呼應，就能快速、有效地提升旅遊目的地的知名度和吸引力。如微短劇《天下嵩山》牢牢抓住少林功夫這個頂級IP，以弘揚武術精神、守護公理正義為故事內核，以中國傳統山水畫的竪幅構圖為審美參照，展現嵩山標誌性的自然風光和人文景觀，將故事融入場景，用功夫引爆話題，推動嵩山旅遊發展。



微短劇主要通過網絡平台、短視頻平台和微信小程序等載體傳播，借助大數據算法實現精準投放、高效營銷。對具有旅遊意向但選擇多樣的用戶來說，文旅微短劇既是說明書又是時間表和路線圖。文旅微短劇對比較小眾或新開發的旅遊產品的推廣效果更加顯著。如《你的島嶼已抵達》取景於湖南常德，以慢節奏、田園風展現桃花源景區的美景；《等你三千年》取景於河北邯鄲，通過古今愛情故事，體現“中國成語典故之都”的深厚文化底蘊。

