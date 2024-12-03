AI助力　美國“黑五”網購額創紀錄

中評社北京12月3日電／據大公網報導，美國感恩節“黑色星期五”為零售業全年最重要日子，今年從11月29日持續到12月2日。美國分析機構Adobe發布報告，今年“黑五”促銷，人工智能（AI）工具成為消費者快速尋找最優惠商品的助手，美國消費者在11月29日單日線上破百億美元，預計俗稱“網購星期一”的網購金額再飈高，讓“黑五”整體銷售總額突破400億美元。



消費者使用AI不僅尋找最優惠的商品，還快速鎖定特定廣告文章瞭解推薦商品的信息。Adobe表示，使用AI引導消費者購物的網站，其流量比去年“黑五”增長了1800%。今年“黑五”55%網購借手機等移動設備進行，11月29日“黑五”促銷第一天，美國消費者線上購物創下108億美元新高。Adobe估計，“網購星期一”網購額135億美元，較去年同期增加近10億美元，5天促銷期線上消費總額可達406億美元，較去年同期增長7%。



Adobe數字洞察力團隊分析師潘迪亞表示，傳統上“黑五”搶購熱潮往往以實體店為主，今年線上銷售額首日突破百億美元大關，對電子商務而言意義重大。另外，據萬事達卡及數據商Facteus調查估算，今年實體店銷售額年增率僅0.7%。



據報導，今年“黑五”熱銷商品主要是電器、服裝以及電子設備等。由於美國當選總統特朗普提出將上調進口關稅，消費者警惕物價上漲，搶購囤貨的動向較為顯著。