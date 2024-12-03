法官再次駁回馬斯克在特斯拉的高額薪酬計劃

中評社北京12月3日電／據央視新聞報導，當地時間12月2日，美國特拉華州地方法院法官凱瑟琳·聖約翰·麥考密克決定堅持其今年1月的裁定，認為特斯拉董事會在2018年批准馬斯克的薪酬計劃時過於受馬斯克的影響，再次駁回了此薪酬計劃。



據悉，該薪酬計劃最初估值為26億美元，到法官取消時已升至560億美元。



麥考密克的裁決推翻了美國企業高管有史以來最高的薪酬計劃，如果上訴失敗，這可能會大幅削減馬斯克的財富，並對他公司的未來產生影響。據悉，馬斯克可以向特拉華州最高法院上訴該決定。

