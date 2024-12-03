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加拿大宣布將胡塞武裝列為“恐怖組織”
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2024-12-03 11:17:11
中評社北京12月3日電／據大公網報導，加拿大公共安全和應急準備部當地時間12月2日發表聲明稱，將胡塞武裝列為“恐怖組織”。聲明稱，將胡塞武裝列為恐怖組織，有助於加拿大在全球範圍內打擊恐怖主義，並與其盟友保持一致。
加拿大認為，胡塞武裝與伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“聖城旅”和黎巴嫩真主黨有聯繫，這兩個組織也被加拿大列為“恐怖組織”。
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