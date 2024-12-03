第十一屆兩岸文化發展論壇在福州舉行

中評社香港12月3日電/11月30日，由福建師範大學、中國藝術研究院、福建社會科學院、台灣世新大學、教育部人文社科重點基地閩台區域研究中心、海峽兩岸文化發展協同創新中心、福建省兩岸融合發展研究院等單位聯合主辦，由全國台聯海峽兩岸文化研習交流基地、國家民委中華民族共同體研究基地、台灣萬卷樓圖書有限公司等協辦的“第十一屆兩岸文化發展論壇”在福建師範大學舉行。全國台灣研究會會長汪毅夫、台灣世新大學校長陳清河、台灣華梵大學校長李天任、台灣世新大學副校長李功勤、福建社會科學院副院長劉小新、萬卷樓圖書有限公司總經理梁錦興、福建師大校副校長鄭家建出席論壇，來自兩岸科研機構、高等院校的120餘名專家學者和研究生參加了本次論壇。中華全國台灣同胞聯誼會函祝賀。



開幕式由福建師範大學文學院院長、閩台區域研究中心主任李小榮主持，福建師範大學副校長鄭家建，台灣世新大學校長陳清河，福建社會科學院副院長劉小新，中國藝術研究院院長、黨委副書記周慶富分別發表致辭。他們的發言指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸文化發展論壇的召開，有助於進一步推動兩岸文化守正創新、融合發展，深化兩岸同胞文化認同、心靈契合。

