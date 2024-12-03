不滿關廠及裁員　德大眾汽車工人罷工

中評社北京12月3日電／據大公網報導，代表德國大眾汽車（也稱福士）工人的德國金屬工業工會1日表示，德國9間車廠的員工從2日舉行全國性罷工，以抗議公司的裁員和關閉工廠計劃。



由於德國國內製造成本高昂、朝電動車轉型步伐緩慢，加上在主要市場中國銷量放緩，大眾汽車近期遭受沉重打擊。



今年9月，大眾汽車宣布關閉德國工廠，這是該汽車巨頭87年來首次在本土關廠，與此同時，大眾還計劃裁員10%，涉及數萬個崗位。此舉遭到工會和工人的強烈反對。大眾汽車與工會進行了多輪談判，但勞資雙方分歧難消，大眾汽車的工會代表於11月22日投票決定從12月初開始在德國各工廠進行有限罷工。



德國金屬工業工會周一在聲明中稱，包括大眾沃爾夫斯堡總部在內的9家德國工廠將舉行罷工，預計將持續數小時。大眾汽車在聲明中說，公司“尊重勞工（罷工）權利”，也相信能透過建設性對話，達成“彼此都能接受的持久解決方案”。大眾汽車表示，他們已提前採取應對措施，確保能向客戶維持基本供應，並將罷工影響降至最低。



報導稱，這可能成為德國大眾工廠自2018年以來最大規模的罷工。工會還威脅稱，無限期罷工也在選擇清單之上，至於持續時間和激烈程度，都取決於資方在談判桌上的態度。雙方的下一次談判定於12月9日舉行。