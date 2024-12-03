特朗普提名沃倫·斯蒂芬斯擔任美國駐英大使

中評社北京12月3日電／據央視新聞報導，當地時間12月2日，美國當選總統特朗普提名投資銀行家沃倫·斯蒂芬斯擔任美國駐英國大使。



斯蒂芬斯生於1957年2月18日，是一位美國商人。他是私人投資銀行Stephens Inc。的董事長、總裁兼首席執行官，住在阿肯色州的小石城。



