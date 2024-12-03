【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普提名沃倫·斯蒂芬斯擔任美國駐英大使
http://www.CRNTT.com
2024-12-03 11:06:56
中評社北京12月3日電／據央視新聞報導，當地時間12月2日，美國當選總統特朗普提名投資銀行家沃倫·斯蒂芬斯擔任美國駐英國大使。
斯蒂芬斯生於1957年2月18日，是一位美國商人。他是私人投資銀行Stephens Inc。的董事長、總裁兼首席執行官，住在阿肯色州的小石城。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普兩位親家相繼獲“官職”
(2024-12-03 10:38:42)
特朗普警告哈馬斯在他上任前釋放所有人質
(2024-12-03 10:32:14)
黃齊元：美國對付中國招式有限 勢均力敵
(2024-12-03 00:34:26)
網評：美權鬥白熱化與特朗普面臨的危機
(2024-12-02 15:28:35)
特朗普稱拜登赦免其子是“濫用司法”
(2024-12-02 14:34:33)
特朗普提名心腹任FBI局長惹爭議
(2024-12-02 10:04:08)
特朗普威脅對金磚國家徵收100%關稅
(2024-12-02 09:53:29)
加總理突赴海湖莊園 會晤特朗普
(2024-12-01 18:20:04)
特朗普提名親家庫許納擔任美國駐法國大使
(2024-12-01 10:24:15)
特朗普：希望提名帕特爾出掌聯邦調查局
(2024-12-01 10:11:57)