中評社北京12月3日電／據中國僑網報導，12月16日至18日，第二屆中國僑智發展大會將在福州舉辦。



諾貝爾獎得主、兩院院士、專家學者，海外高層次人才、僑領，海外重點科技社團、校友會，高科技園區、企業，高校、科研院所負責人等，將會聚榕城，共同參與這場盛會。



福建省僑聯主席陳式海表示，舉辦僑智大會的初衷和構想在於深入貫徹落實習近平總書記關於僑務工作和人才工作的重要論述，發揮好福建作為總書記僑務理念的重要孕育地和實踐地的優勢，圍繞服務黨和國家工作大局，引導僑界人才積極融入國家戰略部署；引領新時代新征程僑界人才創新創業，為中華民族偉大復興貢獻僑界智慧和力量。



中國僑智發展大會以“五洲聚‘福’匯僑智，同心共圓中國夢”為永久主題。第二屆大會以“創新謀發展，僑智創未來”為2024年度主題，設置“1＋1＋4”活動體系，開展19場活動。



記者瞭解到，開幕式上，將舉辦“中國僑智發展大會多省聯動機制”啟動儀式，福建省僑聯與兄弟省份僑聯和其他機構建立多省聯動機制，加強常態化協作，推動共同發展；發布人才政策及產業政策，提升大會影響力、吸引力。



為了推動僑智成果轉化，此次大會創新開展“揭榜掛帥”科技成果對接系列活動。將針對福建省重點產業、關鍵領域，動員廣大企業、科研院所等提出技術項目需求，在會前張榜、大會開幕式揭榜。



圍繞“僑”“智”主題，大會還組織四個板塊特色活動。“匯僑引智”板塊聚焦重點產業對接，促進引才引智成果落地；“匯僑話智”板塊聚焦僑智對話交流，結合科技前沿、技術熱點，培育和發展新質生產力，創造項目合作機遇；“匯僑展智”板塊聚焦戰略性新興產業最新項目成果、高層次人才風采成就展示等，鏈接供需雙方，實現僑智供需精準對接；“匯僑育智”板塊聚焦僑智培育涵養，重點圍繞新僑和博士生群體，攜手共創新未來。