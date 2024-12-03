﻿中俄東線天然氣管全線貫通

圖：中俄東線天然氣管道工程2日全線貫通。圖為中俄東線天然氣管道首站黑河作業區。（受訪者供圖） 中評社北京12月3日電／據大公報報導，中國再添跨國能源大動脈，中俄東線天然氣管道工程2日全線貫通，這條長達8000多公里的天然氣管道，不僅是世界最長的天然氣管道，亦是單管輸氣量最大的天然氣管道。中俄東線全線貫通後每年最大輸氣量達380億立方米，不僅可滿足1.3億戶城市家庭一年的用氣需求，還能實現“北氣南下”，屆時俄羅斯天然氣可直達東三省、京津冀、長三角地區。



首條關鍵設備全部國產化管道



中俄東線天然氣管道是繼中亞管道、中緬管道後向中國供氣的第三條跨境天然氣長輸管道，也是中國四大能源戰略通道中東北通道的重要組成部分。不僅如此，中俄東線還是中國油氣儲運史上第一條關鍵設備和核心控制系統全面實現國產化的管道。沿線36台大功率壓縮機組全部選用國產設備，離心式壓縮機、高速同步電機、變頻器等關鍵部件國產化率達到100%。自主研發的管道核心控制系統具備每秒24萬點數據更新能力，集成的調控專業應用計算延遲達毫秒級，管道“神經中樞”實現自主可控。首次應用了全自動化焊接、全自動超聲波檢測、全機械化防腐補口等先進技術和國產化施工設備，推動了管道裝備製造能力的升級換代。



中俄東線天然氣管道工程可謂“十年磨一劍”，2014年5月21日，中俄在上海簽署兩國政府東線天然氣合作項目備忘錄、中俄東線供氣購銷合同兩份能源領域重要合作文件。雙方商定，俄羅斯通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，累計30年。該合同以數額之大、合作年限之久及其對國際能源格局影響之深遠，被稱為全球天然氣市場的“世紀大單”。



每年可減碳排1.64億噸



中俄東線天然氣管道工程起自俄羅斯東西伯利亞，主供氣源地為俄羅斯東西伯利亞的伊爾庫茨克州科維克金氣田和薩哈共和國恰揚金斯克氣田，天然氣由布拉戈維申斯克進入中國黑龍江省黑河市。其中，俄羅斯境內管道全長約3000公里，被稱為“西伯利亞力量”天然氣管道，於2014年9月開建，2019年通氣，橫跨三個俄聯邦主體，終點就是中俄邊境。



中國境內段管道全長5111公里，北起黑龍江黑河，南至上海，途經9個省、自治區、直轄市，分黑龍江黑河─吉林長嶺、吉林長嶺─河北永清、河北永清─上海三段建設。據瞭解，2019年12月北段黑龍江黑河─吉林長嶺率先投產通氣，目前中俄東線累計輸氣量突破800億立方米，已惠及沿線4.5億人口。該條管道全線貫通後，每年向沿線地區供應的380億立方米天然氣資源，可減少二氧化碳排放量1.64億噸、減少二氧化硫排放量182萬噸。