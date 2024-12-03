聯合國防治荒漠化公約大會中國館開館

中評社北京12月3日電／據新華網報導，《聯合國防治荒漠化公約》（以下簡稱《公約》）第十六次締約方大會（COP16）2日在沙特阿拉伯首都利雅得開幕，大會中國館當天舉行開館儀式。



中國館總面積超過600平方米，是除東道國之外最大的國家主題館，舉辦主題為“跨世紀三北工程 新時代中國實踐”的展覽，展示“三北”工程為代表的中國荒漠化防治成效與經驗，講述中國人民艱苦卓絕、久久為功的治沙故事，還將開展系列邊會活動。



在開館儀式上，《聯合國防治荒漠化公約》副執行秘書穆裡羅在致辭中稱讚中國荒漠化治理取得重要成就，對全球荒漠化治理作出突出貢獻。她表示，中方是《聯合國防治荒漠化公約》良好的夥伴，希望各國持續深化合作、共同應對土地退化挑戰。



“當我看到中國館展出的中國人民為防治荒漠化所作出努力的圖片時，我備受感動，這正是體現了中國政府在防治荒漠化方面所踐行的領導力。”穆裡羅說，“卓越的領導力，高效的政策，社會與地方政府的參與，創新與傳統的融合統一，就是我們在中國看到的經驗。”



COP16中國代表團團長、國家林業和草原局局長關志鷗在開館儀式上說，中國加入《公約》30年來，認真履行《公約》責任和義務，積極參與全球荒漠化治理，推動共建“一帶一路”國家荒漠化防治，成立了中阿、中蒙荒漠化防治中心，在蒙古國、中亞、非洲等地建立示範基地，加強技術培訓和經驗分享，提高發展中國家荒漠化防治能力和水平。未來中國將進一步分享技術、交流經驗，為實現2030年全球土地退化零增長和“G20土地退化倡議”遠景目標、遏制土地荒漠化、建設美麗宜居的地球家園貢獻智慧和力量。