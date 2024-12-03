香港租盤需求大　租金易升難跌

今年是新樓落成高峰期，但未有拖低整體租金。（大公報） 中評社香港12月3日電／大公報報導，據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，今年樓市一方面出現樓價跌、租金升的現象外，市場上亦有另一個怪現象，過去新盤供應增加，租金往往會因為租盤增加而出現回落，兩年前即2022年當年新盤落成量增至2.5萬夥的近年高峰，同年整體租金便回落逾3%，但今年的樓市卻出現供應多而租盤市場卻持續出現缺盤的現象，即使今年是新樓落成的高峰期，大量新盤相繼入夥的同時，但亦未有拖低整體租金，今年整體租金仍錄得可觀的升幅，反映大量新盤落成，但當中買家仍以用家為主，買樓收租的投資者仍然只是少數。



今年新盤落成期，按屋宇署的資料月報顯示，今年首9個月已有超越2萬夥新盤獲批入夥紙，較去年同期約1.2萬夥大幅增加六成七，按目前的估算，今年全年的落成量或許會比政府預先預期的2.2萬夥還要高，無可否認，今年確實有大量新盤落成，大量新盤相繼入夥，但今年租金仍然穩步上升，按差估署的私人住宅租金指數，除過去的10月份整體租金稍微回落外，但整體而言，今年私人住宅租金一度連升6個月，累計今年的租金升幅亦高達5%。



整體而言，即使今年有大量新盤落成，但市場上租盤吸納量亦相當高，剛需強勁，加上疫情過後內地生回歸的同時，特區政府積極吸納人才，令不少海外人才相繼來港發展，租樓需求大增下，今年整體租賃市場持續暢旺，現時不少區份均出現缺盤的現象，不少租盤，放盤短短一、兩星期便獲承接。



新盤收租客比例大減



當然租盤供不應求的另一主要原因是，在過去買家印花稅的辣招實施下，加上銀行收緊買樓收租的按揭成數，買樓收租變成極為少數，以往新盤買樓收租的投資者一般會占整體買家兩至三成，不過在辣招實施下，收租客的比例跌至衹有一成以下，甚或是衹有百分之五，收租客減少放租盤自然顯著縮減。



當然展望未來，隨著今年銀行終放寬收租客的按揭成數，相信稍後市場上的租盤才會逐步增加，但整體而言，短期內租賃市場仍然供不應求，即使供應增加，租金仍然有力穩步上升，當然市場上仍有個別發展商，將未售的貨尾單位轉賣為租，但依然只占少數。