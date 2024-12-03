澳警方偵破該國史上最大宗可卡因走私案

中評社北京12月3日電／據新華網報導，澳大利亞聯邦警察局2日宣布，澳警方近日偵破該國歷史上最大宗可卡因走私案，跨國犯罪集團試圖將2.34噸可卡因通過海路走私進入該國東北部昆士蘭州。目前警方已逮捕13名犯罪嫌疑人。



澳聯邦警察局在一份聲明中說，警方11月30日晚開始抓捕行動，將一艘船只的船員及在岸邊等待接收毒品的人員抓獲，犯罪嫌疑人包括11名成人和2名少年。



澳警方稱，這是澳大利亞歷史上一次性繳獲可卡因數量最多的一次，目前警方正在調查這批可卡因的來源。

