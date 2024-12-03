【
大
中
小
】 【
打 印
】
澳警方偵破該國史上最大宗可卡因走私案
http://www.CRNTT.com
2024-12-03 11:09:42
中評社北京12月3日電／據新華網報導，澳大利亞聯邦警察局2日宣布，澳警方近日偵破該國歷史上最大宗可卡因走私案，跨國犯罪集團試圖將2.34噸可卡因通過海路走私進入該國東北部昆士蘭州。目前警方已逮捕13名犯罪嫌疑人。
澳聯邦警察局在一份聲明中說，警方11月30日晚開始抓捕行動，將一艘船只的船員及在岸邊等待接收毒品的人員抓獲，犯罪嫌疑人包括11名成人和2名少年。
澳警方稱，這是澳大利亞歷史上一次性繳獲可卡因數量最多的一次，目前警方正在調查這批可卡因的來源。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本自衛隊將進駐澳大利亞
(2024-11-25 10:01:59)
澳英美達成高超音速武器協議
(2024-11-22 09:50:07)
習近平會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯
(2024-11-19 11:17:40)
警惕！澳大利亞北部將部署日本自衛隊
(2024-11-18 11:14:38)
澳大利亞政商界人士希望加強對華經貿關係
(2024-11-17 22:14:49)
2024年度“熊貓競賽”頒獎儀式在澳舉行
(2024-11-08 16:39:05)
外媒：“五眼聯盟”謀劃開發“秘密雲”
(2024-11-02 08:24:50)
澳大利亞發生汽車衝入校園事件
(2024-10-30 13:00:08)
破霧見真：澳洲“人權”幌子背後的齷齪暗影
(2024-10-30 11:53:15)
澳大利亞打造核潛艇維護中心
(2024-10-25 10:16:13)