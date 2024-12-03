美發動關稅戰　全球加快去美元化

美匯面對日本可能下月加息、日資減持美債資產的壓力，美元兌日圓一度跌破150大關，日圓套息交易拆倉有重現跡象。（大公報） 中評社香港12月3日電／特朗普頻頻向全球多國發出加征貿易關稅的威嚇，此舉反而會打擊市場對持有美元的信心，拖累美匯指數急速回落，上周創出四個月最大周跌幅。事實是美國以加征關稅作政治、金融武器，注定得不償失，損害自身經濟，還削弱美元地位，加速全球去美元化步伐。



大公報報導，美國候任總統特朗普以毒品、非法移民問題作借口，計劃對中國、墨西哥、加拿大發出加征貿易關稅的威脅，近日矛頭指向占全球生產總值37.4%的金磚國家，妄言如果金磚國家削弱美元地位，將會加征100%貿易關稅，令人擔心特朗普挑動全球大規模關稅戰、貿易戰，隨時重蹈上世紀三十年代世界經濟大蕭條的覆轍。貿易壁壘對全球經濟衝擊實在不容低估，目前高估的美元資產尚未充分反映潛在風險，價格存在頗大下行壓力。



美匯上周急跌 四個月來最大



事實上，全球去美元化步伐勢不可當。鑒於俄烏衝突爆發之後，美歐等西方對俄羅斯實施制裁，凍結美元資產，驚醒了全球對金融安全問題的關注。事實上，近年金磚國家積極推動以本幣作貿易、投資結算，甚至計劃建立獨立於美元以外的結算系統，既可規避匯價波動風險，還可降低對美元依賴，強化自身金融安全。因此，特朗普加征關稅的威嚇，阻不了全球去美元化大勢，何況美國債務持續失控、財赤不斷惡化，美元已非安全資產，失去避險功能。



特朗普計劃向中國、墨西哥、加拿大加征關稅，美匯轉弱，上周美匯指數顯著回落1.3%至105點水平，為四個月最大周跌幅，年內升幅收窄至衹有4.3%。由此可見市場對美元前景有很大保留態度，貿易戰沒有贏家，加征貿易關稅不利美國以至全世界，美國最終可能成為大輸家，進一步打擊持有美元的信心。



除了貿易陰霾之外，美匯亦面對日本可能下月加息、日資減持美債資產的壓力。日本央行行長植田和男坦言，通脹及經濟表現符合預期，日本加息臨近，強烈暗示12月18至19日議息會議上作出年內第三次加息的可能性，美元兌日圓一度跌破150大關，日圓套息交易拆倉有重現跡象，不利華爾街股市。同時，日本長期國債息升至16年新高，推動日本退休基金減持美債等海外資產，調資返回日本，美股匯債將面臨沽壓。



有利人民幣國際化



特朗普意圖以關稅作武器，捍衛美元主導地位，恐怕得不償失，只會令全球加快去美元化步伐，為香港金融帶來商機，料在人民幣國際化方面會有更大作為，迄今離岸人民幣債券發行餘額逾萬億人民幣創新高，發展勢頭不俗。



當前美元資產下行風險高，特朗普將關稅武器化的政策，無助美國再次強大，反而損害經濟，削弱美元金融霸權地位。