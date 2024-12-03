歐美汽車業寒冬　全球第4大車企CEO突辭職

中評社香港12月3日電／香港文匯報綜合路透社報導，全球第4大車企斯特蘭蒂斯集團行政總裁塔瓦雷斯周日（12月1日）突然宣布辭職。斯特蘭蒂斯今年在歐美市場接連失利，股價累跌逾四成，從歐洲最賺錢車企淪為表現最差車企，其面臨的困境正揭示歐美汽車業的寒冬。



斯特蘭蒂斯高級獨立董事卡斯特里斯在聲明中透露，大股東、董事會和塔瓦雷斯在近期分歧加劇。董事會主席埃爾坎已接受塔瓦雷斯辭職，並將成立一個由自己領導的臨時執行委員會，接管公司事務，將於明年上半年尋找新的行政總裁。



股價累跌逾四成



斯特蘭蒂斯在一年前仍被譽為“歐洲最賺錢車企”，淨利潤按年增長11%，而塔瓦雷斯亦憑藉3，650萬歐元（約2.98億港元）年薪，成為全球汽車行業年薪最高的高管。然而據集團發布的第三季度數據，斯特蘭蒂斯在歐洲地區的汽車交付量，從去年同期59.9萬輛跌至49.6萬輛，按年減少17%；北美地區交付量從47萬輛降至29.9萬輛，按年跌36%。兩大市場的失利導致全球交付量在第三季度大跌兩成。此外，集團今年股價累跌逾四成，成為所有歐洲上市車企中表現最差。



斯特蘭蒂斯稱，交付量下降的主要原因是產品組合轉型，以及經銷商減少庫存計劃的暫時性影響。但董事會此前多次暗示將要更換行政總裁，令外界猜測塔瓦雷斯為業績下滑“揹鍋”。知情人士透露，董事會認為塔瓦雷斯過於關注挽救短期聲譽，未能從公司整體利益出發，導致雙方矛盾激化。



與意政府美工會發生摩擦



斯特蘭蒂斯由意大利快意、美國佳士拿及法國標緻雪鐵龍於2021年合併成立以來，塔瓦雷斯一直擔任公司領導層。他曾警告旗下14個品牌表現欠佳者，可能面臨被裁撤風險。塔瓦雷斯直率的作風導致曾與多方發生摩擦，包括美國工會和意大利政府。



塔瓦雷斯多次公開表示，將在歐洲尋求降低製造成本方法，包括但不限於將意大利工廠遷出、變賣部分沒有盈利的品牌。塔瓦雷斯的舉動招致意大利政府強烈反對和批評，意政府甚至為此大幅削減用於支持汽車行業的資金。斯特蘭蒂斯今年6月暫停其合資電池企業在德國和意大利工廠的生產計劃，並聲稱本月將暫停位於意大利的部分引擎工廠的生產，以應對市場需求下滑。

