李建榮：吳伯雄鑽石婚宴上傳遞的兩岸訊息

馬英九致詞推崇吳伯雄推動兩岸和平發展、貢獻卓著。 中評社台北12月4日電（作者 李建榮）中國國民黨前主席吳伯雄11月29日歡度鑽石婚，朝野各界人士出席致賀。其中前“總統”馬英九致詞時特別提到，吳伯雄在其任內代表國民黨訪問中國大陸，確立兩岸和平發展方向，貢獻卓著，“國人”有目共睹。的確，吳伯雄在黨主席任內幫助國民黨重返執政，“立委”選舉拿下八十一席近四分之三的席次，在此民意基礎上，兩岸關係大幅獲得改善。但對照當前兩岸陷入敵意螺旋加劇，在沒有“九二共識”互信基礎的情況下，大陸方面對“台獨”政權在軍事、外交、經濟層面大力圍堵施壓，兩岸情勢日趨緊張，讓大家都感到憂心忡忡。



馬英九當天致詞時還特別提到，期盼兩岸能在“九二共識”基礎上，擱置爭議，共創雙贏。而當天吳伯雄鑽石婚宴主桌上，也坐著與其同是台灣吳姓宗親老友、海基會董事長吳豐山。鄰座也有創立“九二共識”一詞的前“國安會秘書長”蘇起，以及亞太和平基金會董事長、前民進黨主席許信良等人；至於十多年來與大陸高層互動頻繁的前“副總統”蕭萬長、前“監察院長”錢復、前“行政院長”劉兆玄、前“立法院長”王金平、前國民黨主席洪秀柱、前新黨主席郁慕明等人也都在座；國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜與眾多國民黨籍縣市長、“立法委員”、地方縣市議員都在場，相信與會人士對馬英九的呼籲別有一番體會。

