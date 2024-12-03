富權：周玉寇所涉“誹謗”官司還真不少

中評社香港12月3日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：其實周玉寇所涉“誹謗”官司還真不少。以下為文章內容。



台灣地區“名嘴”周玉寇繼日前與同是“名嘴”的蔡玉真被控誹謗前中國小姐張淑娟是“晶華緋聞案”女主角，各被台北地方法院判刑一年六個月，隨後在明知自己還受到被限制出境處分的情況下，前往桃園機場欲搭機出境，慘遭海關攔下之後，昨日台北地方法院又因她曾指稱民眾黨“立委”黃國昌“硬上女學生”，遭黃國昌提告求償，而判決周玉蔻有期徒刑三個月，得易科罰金，可上訴。黃國昌並提起民事訴訟，向周玉蔻求償新台幣一百萬元，台北地院判決周玉蔻須賠償三十萬元，應刪除文章。



雖然說，按照台灣地區的訴訟法律規定，所有被告人在法院未有作出終審定讞之前，都假定無罪，但周玉寇卻明顯地知道，台北地院對“晶華緋聞案”判刑如此的重，是因為該案不但是於法律不容，而且在新聞道德上也是踐踏了“底線”，因而很難獲得上訴成功脫罪；而且也是明知自己在與黃國昌的訴訟中將會“輸梗”，因而要“潛逃”出境以逃避刑罰。當然，也不排除她是故意為之，——她在機場被攔下一事是自己在臉書透露的，目的是要“搞大件事”，以此來“敲醒”民進黨的政客們，她手上掌握著許多“猛料”，不要逼迫她“爆料”。



然而，周玉寇這兩宗“誹謗”官司，都是站在民進黨的立場上，針對對民進黨不利的人和事。實際上，周玉寇的政治立場變化不定，早年曾經長期支持中國國民黨，但在“二零零四”大選期間，因不滿國民黨參選人連戰的財產申報問題，與國民黨針鋒相對，而開始飄忽不定，最終轉向泛綠。並曾在李登輝邀請下，加入“台獨”政黨台聯黨，還曾代表台聯黨參選台北市長，但卻又因“口水多過茶”而被台聯黨開除出黨。在沒有政黨輔選下，周玉蔻僅獲得三千三百七十二票，在六位參選人中墊底。馬英九當選為台灣地區領導人後，她向中國國民黨申請恢復黨籍。後來又因為不滿馬英九提名連勝文參選台北市長，再度與國民黨槓上，而被國民黨開除黨籍。蔡英文上台後，周玉寇的言論就基本上是偏向民進黨，並成為民進黨的“一四五零側翼”。而周玉寇的這兩宗官司，就是民進黨“側翼”的表現。



可以說，周玉寇是台灣地區新聞界中，“吃官司”最多者。誠然，新聞輿論界在執業過程中，難免會有偏聽偏信，疏於查證的失誤，但也只是“偶發”，而且也多是“對事不對人”，因而在對方發起訴訟時，往往會獲法官以所涉官司之事是“可以公評”為由，予以輕判。但周玉寇所涉的官司，基本上不涉及時事政策，而多是針對具體個人的私德，超逸了“可以公評”的範疇，因而往往是以敗訴告終。



其中最著名的案件，是周玉寇於二零一四年十月，指控馬英九收受頂新集團未申報的二億元政治獻金。特偵組主動剪報分案，將於十二月二十六日傳喚周玉蔻到案說明。周玉蔻在前一天上政論節目談論此事，承諾如果馬英九能證明清白，她就願意坐牢。針對周玉蔻持續散播不實謠言，嚴重影響馬英九名譽，馬英九決定提告。針對周玉蔻的爆料，最高檢察署特偵組也分“查”字案調查。二零一五年六月十八日，特偵組認定罪證不足，簽結此案。二零一七年五月二十五日，周玉蔻因被檢方依散布文字誹謗罪起訴而二審被判拘役五十天，可易科罰金五萬元，全案定讞。二零一八年一月九日，馬英九對周玉寇提出名譽損害賠償訴訟，高等法院判周玉蔻應賠償馬英九一百八十萬元，並在四大報刊登道歉啟事。

