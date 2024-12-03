哥球會提覆核　　粉嶺高球場大部分勝訴　

粉嶺高球場環評報告須重新咨詢公眾。（大公報） 中評社香港12月3日電／香港哥爾夫球會就政府收回粉嶺高球場部分用地興建公營房屋提出司法覆核，高等法院昨日裁定哥爾夫球會大部分勝訴，推翻環保署批准環評報告的決定，政府需就環評報告重新咨詢公眾。環境保護署表示會研究判詞，在適當時候向外公布政府是否上訴，以及下一步工作。公屋聯會相信，案件會推遲建屋項目進展，認為該項目受不少市民認同，對未能如期推行感到可惜。



環保署：適時公布是否上訴



大公報報導，政府去年收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，並計劃用當中9.5公頃地興建公屋，相關環評報告去年五月獲環保署有條件批准。營運球場的香港哥爾夫球會隨即入禀高等法院，提出司法覆核。



球會提出4項覆核理據，其中2項獲法庭接納，其餘2項則部分獲接納。判詞指出，按照環境評估條例的公正性及完整性，附加資料應作為環評考慮，但環保署並無再做公眾咨詢就批准環評報告，做法與條例相違背，因此頒令政府需就環評報告重新咨詢。環保署及土木工程拓展署，需要支付哥爾夫球會一方的費用。



對於哥球會質疑，政府的環評報告多番出錯，例如低估了場內古樹和飛蛾數目，以及蝙蝠種類。法庭只部分接納有關論據，指採用哪種調查方式屬非常主觀的決定，而不同研究方法的確會導致統計結果出現差異。法官認為，粉嶺高球場舊場本身是重要的文化遺產，在相關地點發展房屋項目，必然會導致場地完整性受損，會失去高球場的幾個洞；而哥球會過去一直是球場的生態管理者，他們提交的資料相信已經周全考慮，可視為“公眾意見”的一部分。法官亦信納，政府的環評報告已包含專家意見。



環保署昨日回復查詢表示，會與律師團隊研究判詞，在適當時候公布政府是否上訴及下一步工作。香港哥爾夫球會發表聲明，對裁決表示歡迎，重申粉嶺高爾夫球場有重大生態及文化價值，希望未來能夠最佳善用球場的原則下，繼續配合政府政策，“以體塑旅”促進盛事經濟。



影響興建公屋進度



公屋聯會總幹事招國偉認為，高球場建屋項目獲得不少市民認同，對未能如期推行感到可惜，相信將會推遲相關建屋進展，項目牽涉的公屋單位數目較多，擔心減少供應量。