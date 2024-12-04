閩港智庫論壇：劉瀾昌論融合發展久久為功

香港中觀研究所所長劉瀾昌(中評社 束沐攝） 中評社香港12月4日電（記者 束沐）香港中觀研究所所長劉瀾昌在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，融合發展需要久久為功，福建推動融合發展是全方位的、做得很細致、看得很長遠。他認為，在兩岸交流被民進黨全方位限制的背景下，香港可以用好“錢七條”的精神創造港台交流特殊寬鬆的環境，在促進兩岸融合發展中發揮作用。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者展開了深入探討。



閩台融合發展長遠細緻 定能起作用



香港中觀研究所所長劉瀾昌認為，此行親身感受福建推動兩岸融合發展的實踐，很受教育，有很多感性的認識。他說，在香港看兩岸融合發展，如同隔岸觀火，此次在福建親身接觸融合發展具體實踐，很受教育，也產生很多直接而感性的認識。



他表示，融合發展需要久久為功，這是他來到福建考察後最深刻的感觸。例如在兩岸教育文化融合發展方面，如兩岸合編教材、儲備對台師資等工作，福建考慮得比較長遠，在這個問題上香港是有教訓的。香港回歸27年來，從由亂到治、到由治及興，還有很多問題需要解決，包括如何破除既得利益的藩籬等問題。未來治台可能比治港要難千萬倍，

