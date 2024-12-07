束沐序：《我們的時代觀》 中評論青年

集結了40萬字、15場論壇全文的《我們的時代觀——中評智庫青年論壇文集》面世。 中評社香港12月7日電（作者 束沐）集結了40萬字、15場論壇全文的《我們的時代觀——中評智庫青年論壇文集》面世。這是一部記載中評青年人一步一個腳印進步的“成長集”，也是一部見證中評智庫匯集兩岸四地及海外青年學者的“思想輯”。作為本書編者，也是中評智庫青年論壇的創始者、參與者、主持者之一，本人與有榮焉、感慨萬千，在此與各位分享。



中評智庫青年論壇首創於2016年秋，緣起於2015年夏。那時，本人率領台大兩岸學生參訪團，來中評社香港總部交流，與中評青年記者編輯座談，那一天的場景記憶猶新：活躍的氛圍，交鋒的觀點，蓬勃的思想，青春的笑臉……郭偉峰社長後來告訴我們，那次別開生面的兩岸三地青年對話，令中評管理層萌生了“青年論壇”制度化的戰略思考和工作部署。



9年過去，自本書發行時，中評智庫青年論壇已經成功舉辦15屆。論壇主題從兩岸關係、港澳問題，到東亞安全、國際關係，論壇觀點從務實的城市交流、觀光合作，到務虛的形勢把握、哲學思考，論壇場地從香港、台灣、大陸到韓國。放眼全中國的學術型或倡議型智庫，由自家青年研究員主創、主持，由各地青年專家學者與行業菁英參與、出席，且連續9年不間斷舉辦、受到權威智庫高度關注、討論成果兼具輿論傳播效應與政策咨詢價值的，唯有中評智庫青年論壇，獨一無二！



在這其中，僅舉兩例：2016年12月，以“兩岸一家親與青年作為”為主題的第三屆論壇在北京舉行，時任全國台聯會長汪毅夫出席並為論壇共識命名，論壇全文被收錄進中國評論學術出版社出版的《習近平對台思想研究》之中；2022年9月，以“對台方略與兩制方案的青年求索”為主題的第十二屆論壇在香港、北京、台北等地連線舉行，這是中共二十大召開前、《台灣問題與新時代國家統一》發佈後，唯一一場研究大陸對台總體方略的兩岸智庫青年論壇，論壇全文被收錄進中國評論學術出版社出版的《一國兩制台灣方案初論》之中。

