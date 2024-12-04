李家超記者會：恢復深圳一簽多行　正當其時

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超12月3日上午在政府總部召開記者會，他介紹了恢復深圳一簽多行的最新情況。期間，他還就政府赤字、粉嶺高球場司法覆核等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：各位早晨。香港有背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，在過去一星期在這方面香港就有兩個好消息。



第一個是在十二月一日，即星期日，恢復深圳“一簽多行”個人遊簽注，並實施新安排——由原先只適用於深圳戶籍居民，擴展至持居住證的非戶籍居民。合資格申請人超過1 000萬，每人在一年內的訪港次數無限制，即是說因定居、就業或就讀在深圳取得居住證的非戶籍居民都可申請“一簽多行”自由便利地來香港。



我衷心感謝中央一直關愛和支持香港，重視和考慮我提出的建議。我感激有關部委積極研究，加速推進，在短時間內落實措施，帶給特區好消息。



恢復深圳“一簽多行”，加上早前將內地居民進境內地的行李物品免稅額由8000元提高至15000元，以及其他已推出的放寬內地人才訪港措施，將大大刺激內地旅客訪港的動力，刺激香港的旅遊與經濟發展。



過去兩日，香港各旅客服務的環節，包括口岸、旅遊設施及公共交通運輸網絡等整體運作暢順。我聽到很多深圳居民對於來香港旅遊很期待，表示終於真正“想來就來”，隨心所欲地安排出行。



不同行業已各出奇謀，把握機遇。交通運輸營辦商、支付平台、免稅品店及商場等，陸續為深圳的旅客度身訂造多項跨境交通、餐飲和消費的優惠。香港旅遊發展局已加強宣傳，吸引深圳旅客來香港旅遊及消費。有餐飲業代表估計，本月餐飲業生意額較去年及前年同期可能上升兩成，有商會更形容措施“為本港零售市道引入更多活水”。