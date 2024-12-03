中老鐵路讓眾多外籍旅客體驗“中國旅遊”

中評社北京12月3日電／據新華網報導，12月3日，中老鐵路迎來開通運營三周年，便捷舒適的中老鐵路國際旅客列車已成為許多旅客前往中老兩國旅遊的最優選擇。



據磨憨出入境邊防檢查站統計，截至12月2日，磨憨鐵路口岸共計查驗出入境列車1.68萬餘列次，驗放來自108個國家和地區的出入境旅客34.6萬餘人次。