《小雲兜裡的夢》作品研討會在京舉行

中評社北京12月3日電／據人民網報導，由中原出版傳媒集團主辦、大象出版社承辦的“新時代 新鄉村 新少年——《小雲兜裡的夢》作品研討會”近日在北京中國現代文學館舉辦。



《小雲兜裡的夢》由青年作家餘閑創作，系李東華女士主編的“我的美麗鄉村叢書”一種。本書以“兩山論”發源地、浙江“千萬工程”標杆安吉餘村為背景創作，通過貴州女孩龍小雲轉學到小雲兜村後所遇到的困境及實現自我突破的成長歷程，呈現小雲兜村翻天覆地的歷史變化，彰顯了心靈的美好和人性的光輝，展現了人與自然和諧共生的理念。作者餘閑為浙江本土作家，為了寫好本書，他沉入生活深處，做了大量調研和採訪工作。成稿後，編創合力反復打磨稿件，打造兼具文學性和可讀性的佳作。圖書入選中宣部2024年主題出版重點出版物選題和 “十四五”國家重點出版物出版規劃項目。



“好的作品，一定是社會生活本質的反映，應當和時代同頻共振。”中國出版協會理事長鄔書林認為，《小雲兜裡的夢》這部作品，圍繞著大主題，從小切口展開，作者深入生活、深入實際，潛心創作，把主人公的所思所想寫得非常細膩、生動，關照了當下社會生活的狀態，做到了思想性、藝術性、可讀性的有機統一。



中國圖書評論學會會長郭義強認為，書名“小雲兜裡的夢”寓意深遠，既指小雲兜村的夢想，也象徵著龍小雲個人心中的夢想。在著眼點上，一方面，作者著重描繪了老師與孩子之間相互激勵、共同成長的溫馨場景，他們彼此約定、立志，相互成就，展現了深厚的師生情誼；另一方面，書中還深刻刻畫了老師與孩子自我突破、自我實現的歷程，洋溢著積極向上、奮發向前的精神氣質。