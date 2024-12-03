全新海洋主題VR沉浸展《深海奇遇》舉辦

中評社北京12月3日電／據人民網報導，國風深海主題VR沉浸式展覽《深海奇遇》體驗交流會近日在京舉行。該展覽將於2024年12月4日－2025年6月1日在北京王府井舉辦。



全新海洋主題 VR 沉浸展《深海奇遇》通過“揚帆起航”“海錯奇觀”“海天幻境”“碧海歸墟”四大奇幻場景，讓觀眾領略光怪陸離、神秘莫測、趣味十足的海底奇幻世界，體驗海洋裡的“中國式浪漫”。該沉浸展通過HTC的LBE大空間軟件技術打造虛擬現實體驗，實現多人同時在線、精準空間定位、虛擬場景構建等功能，將 VR 硬件設備、虛擬環境、交互設計等進行集成和整合，形成一個完整的 VR 大空間解決方案，打通文化探源－數字嵌入－場景煥活的全鏈路卡點 ，真正構建了一個可吸納任何敘事內容和塑造沉浸體驗的數字空間。



《深海奇遇》總導演高婕妤認為，利用“IP”衍生新產業，實現跨界融合，開闊數字化文化創新成果的展示空間是數字化大潮下催生出的新型文化業態的關鍵。在內容創作時，從作品思維到IP思維，這是《深海奇遇》項目在互聯網時代數字文化內容生產的重要升級。



展覽中，“海錯號”船身的萬字曲水紋與現代科技材質的結合，展現出跨越時空的美學碰撞與和諧共生；碧海歸墟中的每一株花草樹木都來自古籍記載，又被賦予現代想象。中國國家博物館創意顧問王泊橋認為，目前90%的VR項目還處在數字孿生的階段，把一些現實的東西搬到VR大空間裡，缺乏一些想象力。《深海奇遇》有對傳統文化《海錯圖》的探索，又有真實海底世界的探索，對古人的想象用數字藝術的方式再次創作，這是最有價值的。

