林艷序：《我們的時代觀》 與時代同行

由中國評論出版社出版的《我們的時代觀——中評智庫青年論壇文集》日前正式出版發行 中評社香港12月6日電（記者 秦殊）《我們的時代觀—中評智庫青年論壇文集》日前由中國評論學術出版社正式出版發行，中評社助理總編輯兼中評智庫基金會副秘書長林艷擔任本書主編之一，並以《少年鬥陣走 我們與時代同行》為題為此書作序。林艷在序中回顧了中評智庫青年論壇的緣起故事及與各方青年攜手前行的難忘經歷與思考體悟。她表示，這本文集是一部記錄著八年“少年鬥陣走”的思想成長錄，十五次的青年思想沙龍，是我們對時代進程中歷史大事和歷史大勢的深入思考。



以下是序的全文：



“少年鬥陣走”，這句閩南話短語意指年輕人攜手同行，也象徵著青春的力量與集體的奮進。全國台灣研究會會長、時任全國台聯會長汪毅夫先生，曾以此為第三屆中評智庫青年論壇共識命名，寄語兩岸青年未來一同攜手前行，共擔時代責任。如今，我們不僅“鬥陣走”了八年，這八年的故事也已集結成冊、呈現在讀者面前。此時此刻，看到這本《我們的時代觀---中評智庫青年論壇文集》面世，心中滿是感恩，滿是回憶。



世間萬事，皆有因緣和合。中評智庫青年論壇的因緣，要追溯到2015年的夏天。彼時，還是採訪主任的我接待了一個來自台灣大學國發所的青年訪問團。儘管作為智庫媒體，中評一直倡導以論會友，但那一次座談交流的熱烈程度仍超乎我們想象，活動新聞報導《中評論壇：台灣及香港青年的擔憂》還獲得中評網當日最高點擊量，引發了廣泛的關注。這次活動令郭偉峰社長甚感欣慰。作為兩岸思想對話的重要平台——中評智庫“思想者論壇”的創立者，他敏銳意識到，青年間的思想碰撞雖不似政經名流、大咖先進那樣富有深度和影響力，但洋溢著特有的青春風采。他決意以此次活動為雛形，再造一個論壇品牌，為青年創立對話的平台，為時代留下青年的聲音。



自此，中評智庫青年論壇平台應運而生。從2016年算起，時隔經年、跨越山海，無數青年因這一平台而結緣。這是一個青年自己主導的論壇，社領導對郭至君、我、束沐等中評社年輕人充分信任，由我們自己負責論壇策劃與組織研討。這是一個匯聚各方青年的論壇，八年間，我們持續不間斷地舉辦了十五屆論壇，足跡遍及香港、北京、高雄、廈門、首爾等地，這些論壇宛如一條連接五湖四海的橋樑，讓來自不同地區、背景的青年朋友匯聚一堂。這是一個體現青年思考的論壇，我們對與會者的邀請，堅持代表性、思想水平和論述能力優先，不僅大家在學術理論的道路上交流精進，還創造出了諸如“兩岸族”、“成長式交流”“行動派”等新鮮話語。這是一個充滿青春朝氣的論壇，我們既鼓勵說真話、道己見，堅決反對那些空話套話的繁文縟節，又著力推動形成共識，在多元聲音中探尋“最大公約數”，全面展現了“青年有想法，青年不僵化”的群體特點。

