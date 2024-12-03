聯合國塑料公約新一輪談判無果而終

中評社北京12月3日電／據新華網報導，具有里程碑意義的聯合國塑料公約第五輪談判結束，沒有達成任何協議，這標誌著應對日益嚴重的塑料污染的努力遭遇重大挫折。



報導稱，經過多年的準備，來自170多個國家的代表在韓國釜山舉行為期一周的會議，討論採取有約束力的措施來控制全球塑料污染。



釜山會議原本是最後一輪談判，但現在，由於沒有達成協議，明年將繼續討論。過去七天談判達成的草案將作為基礎。



目前尚未解決的主要問題是能否對塑料生產設限，這是由包括墨西哥、巴拿馬、盧旺達和歐盟在內100多個國家組成的聯盟發出的呼籲。



另一方面，沙特阿拉伯和俄羅斯等產油國強烈反對對生產設限，並呼籲該協議將重點放在有效的廢棄物管理上。



世界自然基金會在一份聲明中說，經過一周的艱苦談判，“各國政府距達成一項終止塑料污染的公約並沒有更近一步”。



“在整個談判過程中，我們看到少數國家不斷發聲表示反對，它們不希望看到達成一項有意義的公約。”聲明補充道。



巴拿馬代表團代表胡安·卡洛斯·戈麥斯在談判結束時說：“我們沒有實現我們的目標。”



談判期間，戈麥斯稱塑料對巴拿馬而言是一種“大規模殺傷性武器”。



“我們所愛的一切都危在旦夕。這不是演習，這是在為生存而戰。”他說。