國家京劇院新編歷史劇《女史賦》本月將首演

中評社北京12月3日電／據人民網報導，國家京劇院新編歷史劇《女史賦》新聞發布會日前在京舉行。



京劇《女史賦》以中國歷史上第一位女史學家班昭為主人公，講述了女史班昭終其一生著書撰史，著成《漢書》的故事。



發布會上，國家京劇院黨委書記魏麗雲指出，“劇院特別約請著名劇作家羅懷臻、著名導演曹其敬，創作以中國歷史上第一位女史學家班昭為主人公的京劇《女史賦》，旨在以史為鏡，賡續中華文脈，探尋中華優秀傳統文化的當代價值。今年是程派藝術創始人、京劇表演藝術大師程硯秋誕辰120周年。曲聲曲情，程腔程韵，是程派最響亮、最鮮明的標誌，甚至有著‘雲遮月’這樣含蓄美麗的名字。該劇啟用國家京劇院程派後起之秀呂耀瑤擔任主演，也是為了通過劇目的創排，為青年演員提供更加廣闊的展示平台，推動程派藝術的繁榮發展。”



羅懷臻談到，京劇《女史賦》的思想主題呈現出在困境下永不言棄的文化守望精神，詮釋主人公班昭的高貴品質，這些同中華傳統與東方審美一脈相通。今年適逢紀念程硯秋先生誕辰120周年，《女史賦》借助程派藝術的獨特唱腔、身段、水袖等藝術呈現，以程派藝術婉轉幽咽的唱腔和細膩的表演方式揭示了人物內心的悲壯和凄美，讓京劇藝術、程派藝術在新時代煥發出新的魅力。