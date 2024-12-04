12月3日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月4日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12月3日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



《北京日報》記者：中國“智利周”是智利連續多年在華舉辦的規模最大、級別最高的系列推廣活動。目前，第九屆中國“智利周”正在北京、杭州、成都、廣州等多地舉行，一系列別開生面的活動正在中國掀起“智利熱”。請問發言人對此有何評論？



林劍：中國和智利是好朋友、好夥伴，兩國經濟互補性強、利益契合點多、合作領域廣闊。“智利周”活動連續在華舉辦，影響力逐年提升，有力見證了近年來中智關係的蓬勃發展。中方歡迎智方繼續在華舉辦“智利周”活動，樂見兩國互利合作紐帶日益緊密，為兩國人民帶來實實在在的好處。



俄新社記者：美國當選總統特朗普日前威脅稱，如果金磚國家不放棄打造可替代美元的貨幣計劃，美國將對這些國家加征100%的關稅。中方對此有何回應？



林劍：金磚國家作為新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡導開放包容、合作共贏，不搞陣營對抗，不針對第三方，為的是實現共同發展、普遍繁榮。中方願繼續同金磚夥伴一道，深化各領域務實合作，為世界經濟持續穩定增長作出更多貢獻。



路透社記者：中方是否計劃於賴清德本周末返台之際在台島周圍舉行更多軍事演習？



林劍：台灣問題是中國核心利益中的核心。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。

