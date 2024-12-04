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外交部回應賴清德竄訪：正密切關注事態發展
http://www.CRNTT.com   2024-12-04 00:46:41


外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京12月4日電（記者　海涵）在12月3日外交部例行記者會上，有記者問，中方是否計劃於賴清德本周末結束對太平洋島國的“訪問”返台之際在台島周圍舉行更多軍事演習？

　　對此，外交部發言人林劍表示，台灣問題是中國核心利益中的核心。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。

 


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