外交部回應賴清德竄訪：正密切關注事態發展

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月4日電（記者 海涵）在12月3日外交部例行記者會上，有記者問，中方是否計劃於賴清德本周末結束對太平洋島國的“訪問”返台之際在台島周圍舉行更多軍事演習？



對此，外交部發言人林劍表示，台灣問題是中國核心利益中的核心。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。



