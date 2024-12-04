外交部：美國應當立即停止將溯源問題政治化

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月4日電（記者 海涵）就美國國會眾議院“新冠疫情特設委”發布的所謂報告，外交部發言人林劍12月3日在例行記者會上表示，美方的所謂報告在沒有任何實質證據的情況下，炮製誘導性結論，對華潑臟水，搞栽贓陷害，仍是政治操弄溯源的老套路，沒有任何可信度。



有記者問，美國國會眾議院“新冠疫情特設委”發布報告稱，新冠病毒很可能是從中國實驗室洩漏的。中方是否知曉這份報告？對此有何評論？



林劍表示，美方的所謂報告在沒有任何實質證據的情況下，炮製誘導性結論，對華潑髒水，搞栽贓陷害，仍是政治操弄溯源的老套路，沒有任何可信度。



林劍說，溯源是一個嚴肅的科學問題，中國始終秉持科學、開放、透明精神，積極支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。“實驗室洩漏極不可能”是中國—世衛組織聯合專家組在實地走訪武漢相關實驗室並同相關科研人員深入交流的基礎上得出的權威科學結論，準確反映在中國—世衛組織溯源聯合研究報告中，得到了國際社會和科學界的廣泛認可。



林劍指出，美國應當立即停止將溯源問題政治化、工具化、武器化，停止對別國栽贓抹黑、甩鍋推責，停止對自身存在的種種疑點裝聾作啞，盡快回應國際社會合理關切，主動同世衛組織分享本國早期疑似病例數據，公開德特裡克堡及在世界各地設立的生物實驗室情況，給世界人民一個負責任的交代。



