新雪季　邀請您來吉林赴一場冰雪之約

中評社北京12月3日電／據央視網報導，又是一年冰雪季，吉林省的75座不同規模雪場開始陸續開門迎客。今年，為迎接新雪季，各大雪場對設施和服務進行了全面升級，吸引了更多滑雪愛好者的到來。



位於吉林市的鬆花湖滑雪場成為今冬的熱門之選。這里不僅白天人氣火熱，夜間滑雪也備受歡迎，吸引了越來越多的年輕人和上班族參與。最近，鬆花湖滑雪場還在夜滑時段推出了“冰雪秀”等系列國風表演活動，為雪場增添了濃厚的文化氛圍。



鬆花湖滑雪場的夜間滑雪每周二至周日全線開放，雪道涵蓋初級、中級、高級雪道以及環形的充滿刺激和體驗的地形公園。雪道總面積達30萬平方米，總長度10公裡，最大落差605米，可同時容納3000人滑雪。



經過專業壓雪機處理後的雪道表面形成細長紋路，可以使滑雪板在滑行過程中“吃雪”更深，極大地提高了滑行的穩定性和體驗感。據雪場工作人員介紹，為保障夜滑的視線，雪場在全山設立了百餘根燈杆。夜晚，雪友們腳踏白雪、頭頂星空，遠眺城鎮萬家燈火，浪漫氛圍令人沉醉。



夜間滑雪的推出，不僅延長了雪場的經營周期，也滿足了上班族和外地遊客的滑雪需求。據悉，截至目前，鬆花湖滑雪場雪季預售額已達8000萬元，同比增長47%。



夜晚的雪場，浪漫不僅來自粉雪和星空。滑雪愛好者在雪道上馳騁的同時，身著京劇、川劇服飾的滑雪俱樂部成員也在雪場上帶來融合傳統文化與滑雪技巧的表演，展示出別具特色的雪上風采。



今年新雪季，吉林市在鬆花湖雪場全新推出了4期“冰雪秀”活動。戲曲秀、影視秀、朝鮮族風情秀、滿族風情秀陸續亮相。雪場還特別搭建了冰雪戲台，京劇、豫劇、花鼓戲、黃梅戲等各大劇種的名家選段輪番上演。