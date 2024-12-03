2024元謀越野摩托車耐力賽收官

中評社北京12月3日電／據新華網報導，12月1日，2024年元謀越野摩托車耐力賽隨著引擎的轟鳴與塵土飛揚落幕。這場匯聚速度與激情的盛會，再次為元謀注入了蓬勃生機。不僅精彩的賽事吸引了全國乃至國際越野愛好者的目光，元謀深厚的歷史文化和壯麗的自然景觀也因之綻放光芒。從170萬年前的“元謀人”到現代越野賽事，元謀正在書寫屬於它的歷史新篇章。



本屆比賽賽況激烈、亮點紛呈，貴州行匠越野機車俱樂部楊興包攬進口組和電車組冠軍，展示了頂尖選手的卓越實力；國產組冠軍則由414開喜賽車隊的張靖琳摘得，體現了本土賽車隊強勁的競爭力。本次賽事以高難度賽道設計著稱：崎嶇山路、陡峭爬坡與泥地賽段相互交織，考驗著每位選手的體能與技巧。選手們克服重重困難，充分詮釋了越野運動堅持不懈的精神。



元謀因其獨特的自然與人文歷史，被稱為“東方人類的故鄉”。170萬年前，“元謀人”在這片土地上生息繁衍，成為中國乃至東亞地區古人類活動的重要見證。考古發現的“元謀人”遺址，是人類文明初期的重要標誌，也讓元謀這片土地被賦予了悠久的歷史價值。



元謀越野摩托車耐力賽作為地方特色賽事，不僅為元謀積累了寶貴的賽事組織經驗，也為其在戶外運動領域的長期發展奠定了基礎。