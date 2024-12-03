海旅會在台南高雄旅展推介茶和天下旅遊線路

中評社北京12月3日電／據新華網報導，隨著為期4天的2024高雄冬季旅展2日在高雄展覽館落下帷幕，海峽兩岸旅遊交流協會高雄辦事分處在台南和高雄兩地旅展分別舉辦的“茶和天下”主題旅遊精品線路推介活動全部結束。



台南旅展和高雄旅展是台灣南部地區兩大旅遊展覽推介活動，由當地旅行商業同業公會每年定期舉辦。11月15日至18日舉辦的2024台南旅展總計有近14萬人次到場參觀；2024高雄冬季旅展吸引20餘萬人次入場參觀，150多家大陸旅行商受邀觀展交流。



海旅會以茶為媒，重點推介了大陸十餘個茶源地的種制茶技藝和相關習俗，通過主舞台宣講推介、導覽人員小講座、與民眾互動體驗等形式，展現大陸地區豐富多彩的茶類和茶飲文化，讓台灣民眾既能瞭解各地茶藝茶俗、美食茶宴，又能觀看茶鄉山水風光與民風民情。



“茶和天下”推介活動受到台灣民眾歡迎。他們在展區排隊領取大陸各省份旅遊地圖、口袋書等旅行宣傳資料，熱情參加茶文化講座和有獎競答活動，咨詢赴大陸旅遊相關資訊，交流旅行體驗。不少台灣民眾表示，希望有機會多去大陸深度游。活動期間還專門設置了漢服體驗區，吸引不少台灣民眾來體驗拍照打卡。



據介紹，“茶和天下”主題旅遊精品線路推介展區主推武夷山烏龍紅茶、黃山毛峰、壯美廣西茶采、貴州茶韵、湖南黑茶、無錫惠山金蓮、老北京茶館、信陽毛尖、嶺南單叢茶、陝西茯茶、西湖龍井、滇藏茶馬古道、峨眉竹葉青、安溪鐵觀音等14條茶文化精品旅遊線路，將中華茶文化精髓生動展示給觀眾，讓觀眾在參觀過程中處處感受到茶文化的氣息。