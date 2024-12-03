韓產業部：美對華半導體出口新規對韓影響不大

中評社香港12月3日電／韓聯社報導，韓國產業通商資源部（下稱產業部）官員3日表示，美國商務部將高頻寬記憶體（HBM）增列至對華出口管制清單的措施將給韓國企業帶來的影響較少。



產業部當天在新聞資料中表示，此次措施是美國從國家安全層面實施的單邊措施，鋻於韓美同盟和對韓企的影響，雙方一直就此保持緊密協商。



產業部官員當天在接受韓聯社採訪時表示，據瞭解，SK海力士將大部分高頻寬記憶體的產量銷往美國。三星電子雖然有部分高頻寬記憶體銷往中國，但其在三星電子銷售額中佔比較少。因此從整體來看，此次措施對韓企的影響不大。



產業部還表示，美方此次措施僅限於對華直接出口的高頻寬記憶體，不包括與邏輯晶片等一同封裝的高頻寬記憶體，預計韓企今後將按照美方規定調整出口方式，最大限度地降低相關負面影響。



產業部還認為，美國商務部對半導體製造設備等的出口管制給韓企帶來的影響也將有限。雖然用於半導體曝光、蝕刻等的設備被增列為美國出口管制清單，但三星電子和SK海力士在華工廠已被美方指定為“經驗證最終用戶”（VEU），今後仍可不經美國政府批准繼續輸入相關設備。



當地時間2日，美國商務部工業和安全局（BIS）將特定高頻寬記憶體（HBM）、24種半導體製造設備和3種用於開發或生產半導體的軟體工具列入出口管制清單。