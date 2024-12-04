《我們的時代觀》出版 中評青年十五屆論壇

由中國評論出版社出版的《我們的時代觀——中評智庫青年論壇文集》日前正式出版發行 中評社香港12月4日電（記者 秦殊）由中國評論出版社出版的《我們的時代觀——中評智庫青年論壇文集》日前正式出版發行。本書集結了2016年至今舉辦的十五屆中評智庫青年論壇全文，累計42萬餘字。



中評智庫青年論壇誕生於2016年，是一個由青年自主發起、策劃、組織及舉辦的論壇，聚焦兩岸及港澳乃至東亞國家的青年思想觀點，為新一代青年提供一個表達所思所想的理論平台。在過去八年間，中評智庫持續不間斷地舉辦了十五場青年論壇，內容涵蓋兩岸關係、香港問題、港台關係、東亞安全、中美關係等政治議題，足跡遍及香港、北京、高雄、廈門、首爾等地，集結了來自兩岸及港澳和海外的百餘位有識青年在此平台上暢所欲言，熱烈討論，積極建言。



中評社助理總編輯、中評智庫基金會副秘書長郭至君、林艷，中評社編委、中評智庫基金會副秘書長束沐擔任本書主編，並分別為此書作序。



郭至君表示，中評智庫青年論壇在表達青年一代的時代觀之際，尤為重視三個維度，一是中華民族偉大復興的維度，共論中華民族復興的新前景﹔二是國家完全統一的維度，在共議兩岸和平統一中表達青年人的意見與建議﹔三是人類和平的維度，為構建人類命運共同體獻計獻策。三個維度對應三種時代話語，即“民族復興”的時代話語、“兩岸必須統一”的時代話語和“維護世界和平的中國力量”的時代話語。我們發現，衹有這樣的維度，才有可能促進兩岸及港澳青年，東亞國家青年共構與時俱進的時代話語。



郭至君認為，《我們的時代觀》是一本厚重的、獨特的文集，成長在這個大時代的青年人，在正確認識與把握時代過程中，鍛鑄了自己的積極有為時代觀，在這本書裡都有淋漓盡致的展現。她指出，把這十五場論壇的內容集結成書並不意味著中評智庫青年論壇就此畫上句號，反而可以將本書視為中評智庫青年論壇的一個逗號，一個階段性的總結。未來，我們會更加盡心盡力辦好每一屆論壇，邀請更多的青年思想者聚集在這個廣闊的、獨一無二的平台上，問己、問政、問策，問時代。

