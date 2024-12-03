中國十年間累計培訓住院醫師107萬人

中評社香港12月3日電／中國國家衛生健康委副主任曾益新近日說，中國住院醫師規範化培訓制度實施以來，十年間累計培訓住院醫師107萬人，全科、兒科、精神科、重症醫學科等緊缺專業住院醫師占比30%以上。



新華社報導，在中國醫師協會近日主辦的2024年畢業後醫學教育論壇上，曾益新表示，住院醫師培訓規模穩步增長，有效緩解了醫療機構人才匱乏的矛盾，縮小了區域間、機構間的醫療水平差距，促進了衛生健康事業均衡發展。



住院醫師規範化培訓是國際公認的醫學人才培養制度。中國2013年底由7個部門聯合印發關於建立住院醫師規範化培訓制度的指導意見，2014年正式開始在全國建立住培制度，醫生的成長由過去靠單位培養、個人進修轉變為國家統一開展標準化、規範化培訓。



曾益新表示，國家衛生健康委已經部署各地摸清現有人才的精準數據和未來需求，下一步將加強醫教協同，落實以需定招。同時，著力提升人才培養質量，立足醫生職業特殊性和群眾期盼，加強醫學人文教育。



此外，國家衛生健康委將繼續用心營造有利於青年醫師成長的良好環境。培訓基地進一步加強對學員的關心關愛，保障住培學員工作、學習、生活和休息等合法權益，為住培學員參與臨床診療活動提供必要條件，確保張弛有度。