李家超：一簽多行大大增加內地旅客來港動力

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，恢復深圳“一簽多行”將大大刺激內地旅客訪港的動力，刺激香港的旅遊與經濟發展。



李家超表示，12月1日，恢復深圳“一簽多行”個人遊簽注，並實施新安排，由原先只適用於深圳戶籍居民，擴展至持居住證的非戶籍居民。合資格申請人超過1000萬，每人在一年內的訪港次數無限制，即是說因定居、就業或就讀在深圳取得居住證的非戶籍居民都可申請“一簽多行”自由便利地來香港。



李家超亦表示，衷心感謝中央一直關愛和支持香港，重視和考慮我提出的建議。感激有關部委積極研究，加速推進，在短時間內落實措施，帶給特區好消息。恢復深圳“一簽多行”，加上早前將內地居民進境內地的行李物品免稅額由8000元提高至15000元，以及其他已推出的放寬內地人才訪港措施，將大大刺激內地旅客訪港的動力，刺激香港的旅遊與經濟發展。



李家超稱，過去兩日，香港各旅客服務的環節，包括口岸、旅遊設施及公共交通運輸網絡等整體運作暢順。聽到很多深圳居民對於來香港旅遊很期待，表示終於真正“想來就來”，隨心所欲地安排出行。

