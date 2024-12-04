特首赴立會午宴 梁君彥：立會是改革的參與者

午宴現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月4日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超3日率領主要官員及部分行政會議成員到特區立法會與議員午宴。立法會主席梁君彥在致辭時表示，“齊改革同發展，惠民生建未來”是特首今年施政報告的主題，積極呼應第二十屆三中全會的改革求進精神。立法會作為特區管治團隊的重要組成部分，不會是改革的旁觀者和評論者，而是改革的參與者和推動者。立法會定當全力支持落實施政報告所提出的改革理念及藍圖。



當天中午近1時，李家超及主要官員和部分行政會議成員，與大部分立法會議員進入立法會宴會廳。立法會主席梁君彥及議員郭偉強坐在李家超旁邊。政務司司長陳國基與議員李慧琼同坐隔壁一張桌。午宴開始前，各官員、行政會議成員與議員們都“有傾有講”（談笑聊天）。



午宴開始，梁君彥首先致辭代表立法會歡迎李家超特首率領行會成員和官員蒞臨，與議員共晉午宴，互動交流。梁君彥說，今年4月23日，特首為立法會主持了綜合大樓擴建工程平頂儀式，並參觀了議員MiC辦公室，大家記憶猶新。轉眼間，議員已於11月23日開始，陸續搬遷到新辦公室。今個週末，搬遷工作將會全部完成，全體議員終於可以齊齊整整，在同一屋簷下工作。今次搬遷較原先估計提早了幾個月，是政府跨部門團隊(包括發展局局長、行政署長、建築署署長、機電工程署署長及相關部門同事等)，與行管會和秘書處緊密協作的成果，是行政立法良性互動的成功例子。“當然，我亦要感謝工程承辦商的配合和工友們的辛勤付出。”梁君彥笑言：“大樓擴建工程正好顯示大家只要有決心，眾志成城一條心，政府工程是可以提早完成的！”