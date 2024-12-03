俄外交部：基輔政權不想從俄接回烏戰俘

中評社香港12月3日電／衛星通訊社消息，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃說，基輔政權繼續暗中破壞戰俘交換進程，不想接回其630名烏克蘭戰俘。



她在Telegram上寫道，“基輔政權繼續以各種方式暗中破壞戰俘交換進程，並盡一切努力從真正的具體工作轉向無休止的國際政治表演，將這種拖延視為促進其利益的媒體工具。”



她補充說，問題是，他們沒有接回自己的人——630名被俘的烏克蘭公民，澤連斯基不需要他們。



扎哈羅娃說：“他拒絕接回他們。昨天，俄羅斯聯邦人權事務專員塔季揚娜∙莫斯卡利科娃公佈了他們的名字。所有630個人的姓名、父稱和出生日期。”



她說：“因此，如果你們聽到有關俄羅斯不想進行戰俘交換或拒絕將戰俘交給烏克蘭的消息，它們都是虛假的。這是有數據和事實的。基輔政權不想接回烏克蘭公民。”



俄羅斯聯邦人權事務專員塔季揚娜∙莫斯卡利科娃在Telegram上公佈了一份在俄羅斯呆了一年多的630名烏克蘭軍人名單，並表示希望將他們納入下一輪戰俘互換名單中。



扎哈羅娃此前曾表示，烏克蘭通過利用戰俘交換話題製造他們正在努力讓自己的軍人返回家鄉的假象向俄羅斯施壓。她指出，基輔將民族主義分子作為換俘項目一部分，從交換名單中剔除普通戰俘，包括那些自願投降的人。