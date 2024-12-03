日本自公兩黨幹事長探討年內訪華

中評社香港12月3日電／共同社報道，日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁正在探討今年訪問中國，有意舉行2018年10月以後中斷的兩黨與中國共產黨的定期對話“日中執政黨交流機制”。背景因素是能與中方高層溝通的執政黨議員減少了。自公兩黨希望通過重啟交流機制，恢復溝通渠道。然而，由於淪為少數派執政黨，不得不面臨嚴峻的國會運營，日程協調有可能遇到困難。



據相關人士透露，森山和西田11月下旬分別與來訪的中共中央對外聯絡部幹部舉行了會談，似乎也提及了重啟交流機制。森山和西田11月27日舉行會談，確認將為年內訪華推進最後階段的磋商。



日中關係消息人士很重視執政黨交流機制，認為“這是與政府間交流不同的、消除誤解並確認真實想法的平台”。日中兩國首腦11月舉行會談，重啟交流機制有可能推動今後的對話進展。



在日中關係方面，在中方人脈廣泛的前自民黨幹事長二階俊博已經退出政界。日本外交消息人士強調：“為了開拓對話渠道，政黨交流變得更加重要。”



影響訪華實現的因素是臨時國會的走向。會期到21日結束，但根據朝野政黨圍繞法案的磋商等，也可能難以安排訪華日程。森山2日在記者會上說：“儘可能想在12月實現。我將關注國會日程。”